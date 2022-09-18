"النساء المتزينات".. يشجعن على استخدام الدراجات في تركيا

في ولاية قرابوك شمالي تركيا، وضمن فعاليات أسبوع التنقل الأوروبي واليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات ، "النساء المتزينات" يقودن الدراجات الهوائية في شوارع بلدة "صفران بولو".

وكانت سما غور، مدرّسة التاريخ، أطلقت في 2013 حملة "النساء المتزينات"، وهي عبارة عن مجموعة نساء يقمن بكامل زينتهن بجولة على الدراجات الهوائية في اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات، الذي يوافق 22 سبتمبر من كل سنة.

وقامت مجموعة النساء بتعليق لافتات من قبيل "الدراجة الهوائية أفضل طبيب نفسي" و "الدراجة الهوائية حضارة" على دراجاتهن أثناء تجولهن في شوارع البلدة.

وقالت ممثلة الحملة في صفران بولو، زليفة أرسلان أوزجان، إن الحملة تقام العام الحالي في أكثر من 200 مدينة و30 دولة بشكل متزامن.

يشار إلى أن "أسبوع التنقل الأوروبي"، مبادرة أوروبية تقام فعالياتها بين 16 و22 أيلول/ سبتمبر من كل عام، بهدف التشجيع على تطوير ودعم تدابير النقل المستدامة في المدن، واستخدام طرق نقل بديلة عن السيارات.