العالم الإسلامي يجب أن يقوم على هوية مجتمعية متسقة

تواجه هوية المسلمين حالياً انقساماً وجودياً حاداً في كل الدول الإسلامية التي تعيش مشكلة مشتركة، تتمثل في تفسير وبناء واحتضان ثقافتها الأصيلة مع ازدياد عدد العالقين بين ثنائية الغرب والشرق. في الوقت ذاته، وقع البعض في فخ موجة الهويات غير المتماسكة. ويرتبط هذا الأمر ارتباطاً وثيقاً بالفجوة بين العقيدة والممارسة، حيث تظل الدول الإسلامية مؤمنة حقاً بعقيدتها ولكنها تفشل في تبني هوية وأسلوب حياة متماسكين.

إن مستوى الغموض وعدم الاتساق في الهويات مرتفع للغاية لدرجة أن الدول تواجه صعوبة في التواصل بشكل فعال، أو أن تصبح أكثر انخراطاً في العلاقات الثنائية أو أن تزيد من تطوير الروابط في جميع المجالات.

وتعد الحداثة على المستوى الفردي والاجتماعي والفلسفي، مصدراً أساسياً لهذا التناقض، في حين أن التشكيك في "ما بعد الحقيقة" أو الغيبيات، وهو منتج عصري للعالم، مسؤول أيضاً عن التطور المذكور. وفي هذا العصر بالتحديد، لم يعد هناك أي نوع من قبول المبادئ المشتركة للبشرية سواء كانت على صعيد الأخلاق أو الجماليات أو الآداب أو المعايير الدينية، وربما لم يعد ينظر لها على أنها مبادئ على الإطلاق. لقد وصل العالم إلى زمن بائس حقاً، الهويات فيه مشتتة وتائهة وشبه منقرضة. والمسلمون مثلهم مثل الأمم الأخرى لهم نصيبهم من هذا الواقع وليس أمامهم خيار آخر سوى استدراك أنفسهم ولكن ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟

تحتاج الدول الإسلامية اليوم لحماية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ابتداءً من العصر الذهبي للدين إلى ما بعده، أن تسأل أولاً ثم تجيب على السؤال الأهم: "من نحن؟" ولسوء الحظ أن الإجابة "نحن مسلمون" غير كافية، لأن كل أمة "مسلمة" هي بالفعل "مسلمة"، لكن عن أي نوع من المسلمين نتحدث هنا؟

استناداً إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس، يرسم الدين الإسلامي إطاراً عاماً للأمم ويوجهها لبناء نظام جيد التنظيم يصلح لكافة مناحي حياتها ويقودها إلى أن تصبح مجتمعاً متطوراً. وقد جربت كل حضارة على حدة طريقاً مختلفاً لاحتضان واعتماد الفهم الإسلامي وأسلوب الحياة. ومع ذلك، لم يتحول ذلك إلى واقع حتى الآن حيث عاشت المجتمعات بالتوازي مع هوياتها الحقيقية الأصيلة.

وفي عهد الدولة العثمانية، حكمت الإمبراطورية جميع مناطقها الجغرافية بمزيجها الفريد من العادات والتقاليد وقواعد الإسلام.

لكن بعد تلك الفترة تم استبدال الوضوح بالتناقض على المستوى الفردي والوطني، وهو أحد الأسباب الجذرية للعديد من المشاكل التي تواجهها الدول الإسلامية اليوم. وخلال حياتي العملية الأكاديمية ومهماتي الرسمية في الخارج، لاحظت كيف أدت هذه المشكلة إلى تآكل روابط التواصل بين المجتمعات، وكيف ازدادت حدة الانقسام وقُضي على العلاقات بالتزامن مع تفكك روابط الهوية بين الناس.

ويرتبط مفهوم الهوية بتحديد النموذج الذي تنتمي إليه الهوية ذاتها. وإذا ما كان النموذج منفصلاً عن المفهوم، لا يمكن بناء أو إحياء أية هوية مهما كانت متجذرة أو أصيلة. وتواجه الدول الإسلامية في الوقت الراهن الافتقار إلى منهجية يمكنها إنتاج نماذجها الخاصة. ومن علماء الدين إلى الأوساط الأكاديمية ومن السياسيين إلى الفنانين، يجب أن تتمتع كل شريحة في المجتمع الإسلامي بالقدرة على جمع كل ألوان الوسطية تحت سقف إسلامي واحد وبناء هوية متسقة. ويمكن بعد ذلك، العثور على إجابة للسؤال الأهم "من نحن". وخلاف ذلك، فإن كافة الأمم محكوم عليها بمواجهة المشاكل المتعلقة بالهوية.