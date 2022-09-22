انطلاق قطاري "الخير" من أنقرة لإغاثة متضرري الفياضانات في باكستان

غادر قطاران جديدان، ضمن حملة "الخير"، العاصمة التركية أنقرة، باتجاه باكستان، محملين بمساعدات إنسانية لإغاثة متضرري الفيضانات.

وأقيمت مراسم الوداع في محطة قطار أنقرة التاريخية، بمشاركة نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" أوندر بوزقورت، ومدير عام الخطوط الحديدية أفق يالجين، وسفير باكستان لدى أنقرة محمد سيروس سجاد، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وأعرب بوزقورت في كلمة، عن أمنياته بوصول المساعدات الإنسانية إلى باكستان في أقرب وقت، مشيرا أن المساعدات جمعت من ولايات أنقرة ومرسين ووان وقوجه إيلي.

بدوره، شكر السفير سجاد، كل من ساهم في تقديم المساعدات إلى بلاده، مؤكدا أن باكستان ستتجاوز الكارثة بمساندة الأشقاء الأتراك.

وهاتان القطاران هما "السابع والثامن" اللذان ترسلهما تركيا ضمن حملتها المتواصلة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات في باكستان، بعد إرسال مستلزمات غذائية ومعيشية بـ 6 طائرات و"قطار الخير".

يشار إلى أن نهاية أغسطس/ آب الماضي، كشفت وزارة شؤون المناخ في باكستان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، والتي أودت بحياة ما لايقل عن 1545 شخصاً، وفق آخر إحصائية أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان الأحد الماضي.