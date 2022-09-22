تركيا تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا، بعد إطلاقهم نيراناً استفزازية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الجيش التركي لن يسمح لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت: إن "قواتها المسلحة حيدت الإرهابيين الـ 3 بعد أن أطلقوا نيرانا استفزازية باتجاه منطقة عملية "درع الفرات".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا، بعد أن فتحوا نيرانا استفزازية لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

ويمثل "واي بي جي YPG" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.