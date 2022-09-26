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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في "بي كي كي" شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.09.2022 16:13
آخر تحديث في 26.09.2022 16:16
الإرهابي محمد آق يول كان متنكراً باسم دوغان أمانوس وانخرط في صفوف بي كي كي/واي بي جي بسوريا وكان مسؤولاً عسكرياً في منطقة عين عيسى بريف الرقة الأناضول الإرهابي محمد آق يول كان متنكراً باسم دوغان أمانوس وانخرط في صفوف "بي كي كي/واي بي جي" بسوريا وكان مسؤولاً عسكرياً في منطقة عين عيسى بريف الرقة (الأناضول)

قالت مصادر أمنية تركية، الاثنين، إن الاستخبارات حيّدت محمد آق يول، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها: "إن الإرهابي المتنكر باسم دوغان أمانوس، انخرط في صفوف "بي كي كي/واي بي جي" بسوريا وكان مسؤولاً عسكرياً في منطقة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة".

وأق يول مطلوب لدى السلطات التركية بسبب الأعمال الإرهابية التي نفذها في جبال الأمانوس بولايتي هطاي، جنوبي تركيا، وولاية وان جنوب شرقها.

وأشارت الوكالة إلى أن آق يول تلقى قبل الانخراط في تنظيم "بي كي كي" تدريبات سياسية على يد القيادي في التنظيم جميل باييق في جبال قنديل شمال العراق.

واخترط الإرهابي في القتال بصفوف "بي كي كي" في جبال الأمانوس بولاية وان، ومارس أنشطته الإرهابية في مخيمات "بي كي كي" شمالي العراق.

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