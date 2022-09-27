وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 13 إرهابياً شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنها حيدت 13 إرهابياً من تنظيم "واي بي جي YPG"، شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 13 إرهابياً من تنظيم "واي بي جي" لدى استعدادهم لاستهداف مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في شمال سوريا.

وأشارت إلى أن الجيش التركي يتصدى للإرهاب في كل مكان.

وأمس الاثنين، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد محمد آق يول، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، وكان آق يول مسؤولا عسكريا في منطقة عين عيسى بريف محافظة الرقة، وفق مصادر أمنية تركية.

ويمثل "واي بي جي YPG" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.



ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.