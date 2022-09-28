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تركيا تعلن إنقاذ 144 مهاجراً دفعتهم اليونان نحو المياه الإقليمية

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 28.09.2022 09:49
آخر تحديث في 28.09.2022 10:06
فرق خفر السواحل التركي تنقذ 144 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولايتي إزمير وموغلا دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية الأناضول فرق خفر السواحل التركي تنقذ 144 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولايتي إزمير وموغلا دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية (الأناضول)

أعلنت فرق خفر السواحل التركي، إنقاذ 144 مهاجراً غير نظامي، قبالة سواحل ولايتي إزمير وموغلا غربي البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الثلاثاء، إن فرقها تلقت معلومات حول تواجد مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير.

وأضافت أن فرقها توجهت لمكان القارب وأنقذت 26 مهاجراً، دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان ثان، أن فرقها أنقذت 45 مهاجرا قبالة سواحل مرمريس، و73 مهاجرا آخرين قبالة سواحل داتشا، التابعتين لموغلا، دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية.

وأردفت أن قوات خفر السواحل أوقفت أيضاً مشتبهاً به بتهمة تهريب المهاجرين.

وحسب البيانين، تمت إحالة المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولايتين، وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يشار إلى أن خفر السواحل التركي أعلن الجمعة الماضي، إنقاذ 1633 مهاجراً غير نظامي بين 16 و22 سبتمبر/ أيلول الجاري، مبيناً أنهم ضبطوا في 44 حادثة، وأنهم أوقفوا 5 أشخاص بتهمة تهريب البشر.

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