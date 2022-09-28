زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية أردهان شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أردهان شمال شرقي تركيا، شعر به سكان ولايتي قارص وأرضروم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، الثلاثاء، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 17:08 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ).

وأضاف أن مركز الزلزال في قضاء غوله، وكان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

وفي بيان لاحق قالت "آفاد" إنها تلقت بلاغات بحدوث خسائر مادية ضيقة النطاق في قضاء غوله.

وأوضحت أن أعمال التمشيط تتواصل في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب معلومات تلقاها مراسل الأناضول من الفرق الطبية، أن الزلزال أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتهدم جدران منزلين.