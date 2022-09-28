القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية أردهان شرقي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.09.2022 08:57
بعض الأضرار التي تسبب بها الزلزال في غوله IHA بعض الأضرار التي تسبب بها الزلزال في غوله (IHA)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أردهان شمال شرقي تركيا، شعر به سكان ولايتي قارص وأرضروم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، الثلاثاء، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 17:08 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ).

وأضاف أن مركز الزلزال في قضاء غوله، وكان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

وفي بيان لاحق قالت "آفاد" إنها تلقت بلاغات بحدوث خسائر مادية ضيقة النطاق في قضاء غوله.

وأوضحت أن أعمال التمشيط تتواصل في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب معلومات تلقاها مراسل الأناضول من الفرق الطبية، أن الزلزال أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتهدم جدران منزلين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنها حيدت 13 إرهابياً من تنظيم...
مختارات