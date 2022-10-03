تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إنها حيدت 7 إرهابيين في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، بينهم قيادي في التنظيم.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ الإرهابيين كانوا على وشك تنفيذ عمل إرهابي، مؤكدة مواصلة عملياتها ضد الإرهابيين وتدمير أوكارهم.

وأمس الأحد، تمكن الجيش التركي من تحييد 7 إرهابيين في منطقة درع الفرات، رداً على استهداف قاعدة لشرطة العمليات الخاصة التركية أدت لاستشهاد شرطي.

فيما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد إرهابيين إثنين في منطقة عمليات درع الفرات بشمالي سوريا، موضحة أن الإرهابيين تم تحييدهما أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة تتواجد فيها قاعدة "الرباط ـ 2".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.