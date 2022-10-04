وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنها تمكنت من تحييد 7 عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف منطقة عمليات "نبع السلام".

وجددت الوزارة تأكيدها على عدم تهاون قواتها مع الإرهاب والإرهابيين في أي مكان.

وأمس الأحد، تمكن الجيش التركي من تحييد 7 إرهابيين في منطقة درع الفرات، رداً على استهداف قاعدة لشرطة العمليات الخاصة التركية أدت لاستشهاد شرطي.

فيما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد إرهابيين إثنين في منطقة عمليات درع الفرات بشمالي سوريا، موضحة أن الإرهابيين تم تحييدهما أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة تتواجد فيها قاعدة "الرباط ـ 2".

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي" الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.