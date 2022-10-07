توقيف إرهابي أثناء محاولته التسلل إلى تركيا من سوريا

ألقت سلطات الأمن التركية القبض على عنصر من تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى أراضيها قادماً من سوريا.

وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن قوات الأمن تلقت معلومات استخبارية بخصوص محاولة أحد الإرهابيين التسلل إلى تركيا.

وأضافت المصادر أن فرق الأمن ألقت القبض على الإرهابي الذي ثبت أنه عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" على الخط الحدودي.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، القبض على 15 إرهابيا بينهم 6 قياديين من تنظيمي "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا، بإشراف قيادة الدرك في ولاية غازي عنتاب على العملية التي نُفّذت، الخميس، في مدينتي الباب وجرابلس التابعتين لمحافظة حلب.