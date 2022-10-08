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بينها قطع ذهبية مزورة.. ضبط عشرات آلاف القطع النقدية في شانلي أورفة التركية

وكالة الأناضول للأنباء
شانلي أورفة
نشر في 08.10.2022 21:16
ولاية شانلي أورفة تعلن ضبط 52 ألفا و994 قطعة نقدية و52 قطعة أثرية إلى جانب 39 ألفا و202 قطعة ذهبية مزورة الأناضول ولاية شانلي أورفة تعلن ضبط 52 ألفا و994 قطعة نقدية و52 قطعة أثرية إلى جانب 39 ألفا و202 قطعة ذهبية مزورة (الأناضول)

أعلنت السلطات التركية، السبت، ضبط عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية والأثرية تعود لشخصيات مختلفة في عملية أمنية بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

وذكر بيان لولاية شانلي أورفة، أن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بجهاز الشرطة، نفذت عملية بقضاء الأيوبية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب آثار.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن "ضبط 52 ألفا و994 قطعة نقدية و52 قطعة أثرية تعود لشخصيات مختلفة، إلى جانب 39 ألفا و202 قطعة ذهبية مزورة، ومعدات تستخدم في سك الذهب".

وأشار البيان إلى توقيف أشخاص خلال العملية، دون تحديد عددهم.

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