الرئيس التركي يفتتح متحف إسطنبول للرسم والنحت

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، متحف إسطنبول للرسم والنحت في جامعة معمار سنان في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول، الذي يعد المتحف الأكبر في تركيا من ناحية المجموعات الفنية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن حكومات حزب العدالة والتنمية قامت خلال الأعوام الـ20 الأخيرة بترميم وتجديد 164 متحفاً بشكل كامل.

وأضاف: "بينما افتتحنا 56 متحفاً في جميع أنحاء بلادنا لأول مرة، قمنا بإنشاء مبان جديدة لـ18 من متاحفنا وافتتحناها أمام الشعب".

وبيّن أردوغان أن متحف إسطنبول للرسم والنحت يعد الأكبر في تركيا من ناحية المجموعات الفنية، حيث يحتوي المتحف على 10 آلاف و666 عملاً فنياً تعود لـ806 فنانين.

وأضاف: "المتحف متحف إسطنبول للرسم والنحت بفضل تصميمه الحديث، وموقعه المركزي، ومعداته الأمنية بأعلى المعايير، ومميزاته الجمالية، أصبح صرحاً رائعاً يليق بمدينتنا إسطنبول من جميع النواحي، ولا نخطئ إذا ما أطلقنا عليه اسم ذاكرة الفن المعاصر لبلدنا".

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنيه أن يساهم المتحف بالنفع والخير لمدينة إسطنبول ولكل محبي الفن.

وقبل افتتاحه المتحف، تجول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأحد، في منطقة "غلاطة بورت" الواقعة على الساحل الأوروبي لمدينة إسطنبول، وتبادل أطراف الحديث مع المواطنين الأتراك، والتقط صوراً تذكارية معهم.