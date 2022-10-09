تحييد مسؤول في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعملية نوعية شمالي العراق

قالت مصادر أمنية تركية، الأحد، إن الاستخبارات حيدت مسؤول ما يسمى اللجنة الصحية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "كيندال بيرسوس" في عملية نوعية شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها: إن الإرهابي "بيرسوس" الذي يحمل اسم حركي ""أوككيش ديفري" انخرط في صفوف تنظيم "بي كي كي" الإرهابي إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.

وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في 2010 وانضم إلى صفوف التنظيم، و انتقل إلى معقل "بي كي كي" في جبال قنديل، ونفذ أنشطة للتنظيم في مناطق "زاب، ومتينا، وهاكورك" بشمال العراق، وفي 2021 عينه التنظيم الإرهابي مسؤولاً عن ما يسمى للجنة الصحية في منطقة غارا.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وقامت بتحييده في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا شمالي العراق.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 23 إرهابيا من "بي كي كي" في عمليات جوية على في منطقة أسوس شمالي العراق.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.