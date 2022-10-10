القبض على قيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

قالت مصادر أمنية تركية إن "الاستخبارات ألقت القبض على الإرهابي تشيكدار قايا الذي يتولى منصباً قيادياً في تنظيم بي كي كي الإرهابي في شمالي العراق".

وأفادت المصادر أن الإرهابي الملقب الملقب تشياغر ممحوري، ألقي القبض عليه في منطقة سنجار شمالي العراق، وجرى إحضاره إلى تركيا.

وكان الإرهابي المذكور قد انضم للتنظيم عام 2015، وشارك في أعمال إرهابية بمنطقتي غارا وسنجار العراقيتين.



والأحد، حيدت الاستخبارات التركية مسؤول ما يسمى اللجنة الصحية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "كيندال بيرسوس" في عملية نوعية شمالي العراق.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.