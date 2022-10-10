القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

القبض على قيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.10.2022 10:34
آخر تحديث في 10.10.2022 10:52
الإرهابي تشيكدار قايا الملقب بـتشياغر ممحوري ألقي القبض عليه في منطقة سنجار شمالي العراق وجرى إحضاره إلى تركيا الأناضول الإرهابي "تشيكدار قايا" الملقب بـ"تشياغر ممحوري" ألقي القبض عليه في منطقة سنجار شمالي العراق وجرى إحضاره إلى تركيا (الأناضول)

قالت مصادر أمنية تركية إن "الاستخبارات ألقت القبض على الإرهابي تشيكدار قايا الذي يتولى منصباً قيادياً في تنظيم بي كي كي الإرهابي في شمالي العراق".

وأفادت المصادر أن الإرهابي الملقب الملقب تشياغر ممحوري، ألقي القبض عليه في منطقة سنجار شمالي العراق، وجرى إحضاره إلى تركيا.

وكان الإرهابي المذكور قد انضم للتنظيم عام 2015، وشارك في أعمال إرهابية بمنطقتي غارا وسنجار العراقيتين.

والأحد، حيدت الاستخبارات التركية مسؤول ما يسمى اللجنة الصحية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "كيندال بيرسوس" في عملية نوعية شمالي العراق.

يذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، متحف إسطنبول للرسم والنحت...
مختارات