دراجات إسعافية تركية.. للخدمات الصحية الطارئة في الشوارع المزدحمة

تنتشر الدراجات النارية الخاصة بمهمات الإسعاف في جميع أنحاء تركيا للاستجابة بسرعة للحالات الطارئة المتعلقة بالمشاكل الطبية والإصابات الرضية والحوادث في الشوارع المزدحمة والأزقة الضيقة في مدة أقصاها 5 دقائق من طلب الاستغاثة.

ويتركز عمل الدراجات النارية الإسعافية في الشوارع المزدحمة والأزقة الضيقة التي لا يمكن لسيارات الإسعاف دخولها، إضافة إلى الحدائق ومناطق الترفيه الممتلئة بالحشود.

وتزود الدراجة بمعدات طبية للمساعدة في العديد من الحالات الصحية، وتوفر خدمات صحية للحالات الطارئة مثل الإغماء والنوبات القلبية والنزيف الدماغي ونقص السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والحساسية المفرطة وكذلك حوادث المرور والعمل والاعتداءات وجروح الطلقات النارية.

وقال فني الطوارئ الطبية أراي أرآيدن، الذي يعمل منذ 15 عاما في الرعاية الصحية ومنذ 3 سنوات ضمن فريق إسعاف الدراجات، قال إن فرق إسعاف الدراجات بدأت العمل ضمن النظام الصحي في تركيا اعتبارا من عام 2009.

وأضاف: "نقدم خدمات الإسعافات الأولية للمريض في الأزقة الضيقة والمناطق المزدحمة، ونعمل على ضمان استقرار حالته الصحّية، ومن ثم نقله إلى سيارة الإسعاف".

وأضاف أرآيدن أن جميع المعدات الطبية تقريبا من أنبوب الأكسجين إلى جهاز إزالة الرجفان باستثناء النقالة، توجد ضمن المعدات الطبية الخاصة بدراجات الإسعاف.

وأردف: "التحدي الأكبر الذي يواجه دراجات الإسعاف هو الظروف الجوية السيئة، إضافة إلى عدم إفساح حركة المرور لنا أحيانًا من قبل بعض السائقين".

وختم بالقول: "لكننا رغم المصاعب والأخطار نحب مهنتنا ونعمل على أدائها بشكل مثالي".

ووصل عدد دراجات الإسعاف النارية التابعة للمديرية العامة لخدمات الطوارئ في وزارة الصحة التركية إلى 60 دراجة في جميع أنحاء البلاد، 6 منها يعمل في العاصمة أنقرة.