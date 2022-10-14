فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لإخراج العمال المحاصرين في منجم للمعادن شمالي تركيا

وقع انفجار مساء اليوم الجمعة، في منجم للمعادن بولاية بارطن شمالي تركيا.

وذكرت ولاية بارطن، في بيان، أن الانفجار وقع الساعة 18.15 (3+ غرينتش) على عمق 300 متر، في منجم بمنطقة "أماسرا" ولم يعرف سببه بعد.

وقد هرعت فرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى مكان الحدث على الفور.

وأفادت والية بارطن نورتاج أرسلان، بوجود 49 شخصا عالقا داخل المنجم.

وقالت أرسلان، في تصريح صحفي، "هناك 44 شخصا عالقا على عمق 300 متر و5 أشخاص على عمق 350 مترا، وجهود إنقاذهم مستمرة".

وأضافت أنه جرى إنقاذ 8 أشخاص، وأن أعمال الإنقاذ تجري حاليا على عمق 250 مترا.

فيما أوعز الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى وزيري الداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، بالتوجه إلى المكان لتفقد أعمال المعنيين بالمنجم والاطلاع على آخر المستجدات.