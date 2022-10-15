ارتفاع ضحايا الانفجار في منجم بارطن إلى 28 شخصاً

أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، اليوم، ارتفاع ضحايا الانفجار في المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 28 شخصا.

وأضاف، في بيان على تويتر، أن 11 مصابا يتلقون العلاج في المشافي.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي مصرع 22 شخصا في حادثة انفجار المنجم.

هذا وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

بدوره، أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

في سياق متصل، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة السبت، وقرر التوجه إلى بارطن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة "أماسرا".