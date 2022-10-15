الرئيس التركي يعلن ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،السبت، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي تركيا، إلى41، أثناء تفقده، المنجم ببمنطقة أماسرا، الذي شهد انفجارا أمس الجمعة.

وأدلى أردوغان تصريحات أمام المنجم المنكوب، أشار فيها إلى ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41، بعد انتشال جثة آخر عامل، وذلك بعد ترؤسه اجتماعا في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث "آفاد".

وأكد أن تركيا تبذل قصارى جهدها بغية طي صفحة حوادث المناجم نهائيا، باستخدام كل إمكانيات التكنولوجيا.

وبين أنه سيتم تحديد المساعدة والدعم التي ستقدمها الدولة لذوي الضحايا خلال اجتماع مجلس الحكومة على الفور، وسيتم اتخاذ الخطوات بهذا الصدد.

ولفت الرئيس التركي إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية ستكشف سبب الانفجار.

كما شارك أردوغان في صلاة الجنازة على أحد المتوفين جراء الانفجار، وقدم التعازي لذوي الضحايا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 40.

وأوضح صويلو أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110، وأشار إلى تلقي11 مصابا العلاج في المشافي، ولفت إلى مواصلة الفرق البحث عن عامل واحد.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.