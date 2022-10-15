تركيا تتلقى رسائل تعزية وتضامن في ضحايا انفجار المنجم

تلقت تركيا، السبت، رسائل تعزية وتضامن من دول العالم ومنظمات في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

ونشر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي رسائل تعزية، وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد يتقدم بأحر التعازي إلى الشعب التركي وأسر الضحايا.

بدوره، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، عن حزنه العميق حيال الوفيات، وتمنى إنقاذ العالقين في المنجم خلال أسرع وقت، مشيرا إلى استعداد التكتل لتقديم المساعدة لتركيا.

وفي وقت سابق، نشر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل رسالة تعزية، أعرب خلالها عن حزنه حيال الحادث المأساوي، مقدما التعازي لتركيا شعبا وحكومة ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، في ضحايا انفجار منجم بارطن، شمالي تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آ لثاني، بعثا برقيتي تعزية إلى الرئيس أردوغان بضحايا الحادث الأليم، وتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وعبّرت دولة الإمارات عن " خالص تعازي الإمارات ومواساتها للحكومة التركية وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، وفق بيان لوزارة خارجيتها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

كما أعربت دولة الكويت عن " تضامنها مع الجمهورية التركية جراء حادث الانفجار"، وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته الوكالة الرسمية "بتعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وبأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم".

وفي السياق أعربت المملكة العربية السعودية، عن "تضامنها مع تركيا حكومة وشعبًا في حادث الانفجار" وفق بيان لوزارة خارجيتها أوردته الوكالة الرسمية "واس".

وقالت الوزارة: "تتقدم المملكة بتعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم".

بدورها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن العراق يعرب عن تضامنه مع تركيا حكومة وشعبا جراء الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا.

في السياق ذاته، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه إلى عوائل وذوي ضحايا انفجار منجم الفحم، متمنيا لشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا انفجار المنجم.



وقال في برقية تعزية: "نتقدم باسم دولة وشعب فلسطين بأحر التعازي القلبية وعميق المواساة الأخوية للرئيس التركي، ولحكومته، ولشعبه ولعائلات الضحايا"، معربا عن تضامنه مع الرئيس أردوغان في هذا المصاب الكبير.

كما بعث الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف رسالة تعزية باسمه ونيابة عن شعبه للرئيس أردوغان ولأسر الضحايا، متمنيا الرحمة لهم والشفاء العاجل للمصابين.

في سياق متصل، نشرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ، ورئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، ووزير الخارجية إيليا دارشياشفيلي رسائل تعزية بخصوص ضحايا انفجار المنجم.

من جهتها قدمت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا تعازيها لنظيرها التركي مصطفى شنطوب في ضحايا الانفجار، معربة عن حزنها جراء الحادث، كما بعثت رسالة تعزية مكتوبة باسم الشعب الأذربيجاني.

وعلى صعيد متصل، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن حزنه حيال سقوط قتلى ومصابين جراء الانفجار.

وقال في تغريدة "اليونان مستعدة لإرسال دعم فوري للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ".

في حين بعث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما قدم وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التعازي لتركيا في ضحايا الانفجار، معربين عن حزنهما العميق حيال الحادث.