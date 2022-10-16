القبض على عنصر من "داعش" حاول التسلل إلى تركيا

أعلنت قوات الأمن التركية القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية شانلي أورفة، بعد أن حاول التسلل إلى تركيا قادماً من سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، الأحد، قولها إن "فرق قوات الدرك بالولاية تلقت معلومات استخبارية حول محاولة العنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود".

وأضافت أن "فرق قوات الدرك ألقت القبض على المشتبه به عند الخط الحدودي، وتبين أنه عنصراً في تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأشارت إلى أن المشتبه به تم نقله إلى قيادة قوات الدرك حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.

وتواصل تركيا عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية داخل تركيا وفي شمالي سوريا والعراق، و في 6 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، أوقفت سلطات الأمن التركية، شخصاً يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية قيصري وسط تركيا.

فيما أوقفت السلطات الأمنية التركية، في 4 أكتوبر الجاري، 10 أشخاص يشتبه في نشاطهم لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر جمع الأموال له في مدينة إسطنبول.