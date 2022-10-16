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بدء التحقيقات في حادثة انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي تركيا

ديلي صباح
بارطن
نشر في 16.10.2022 13:46
آخر تحديث في 16.10.2022 13:49
صورة جوية تظهر منظر عام لمنجم الفحم مع استمرار عمليات البحث والانقاذ، بعد يوم واحد من حادثة الانفجار في منطقة أماسرا، بولاية بارطن، تركيا ، 16 أكتوبر/ تشرين الأول ، 2022. AFP صورة جوية تظهر منظر عام لمنجم الفحم مع استمرار عمليات البحث والانقاذ، بعد يوم واحد من حادثة الانفجار في منطقة أماسرا، بولاية بارطن، تركيا ، 16 أكتوبر/ تشرين الأول ، 2022. (AFP)

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الأحد، إن خمسة مدعين بدأوا تحقيقاً في انفجار منجم الفحم في منطقة أماسرا بولاية بارطن شمالي تركيا، الذي أودى بحياة 41 شخصاً.

وأضاف بوزداغ: "سيتم التحقيق في هذه الحادثة وتوضيحها من مختلف جوانبها، ومهما كانت الأسئلة كثيرة سيتم الإجابة عنها جميعها ومعرفة أسباب الانفجار".

وكان ما لا يقل عن 110 من عمال المناجم يعملون فى المنجم عندما وقع الانفجار مساء الجمعة.

وقال وزير الطاقة فاتح دونماز، الأحد، إنه تم تعليق جميع العمليات في موقع المنجم حتى إشعار آخر.

ووفقاً لدونماز، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز.

ويخضع 11 عاملاً مصاباً للعلاج فى المستشفيات، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصاً.

ويعد انفجار المنجم في بارطن أحد أكبر الكوارث الصناعية في تاريخ تركيا الحديث، بعد الانفجار الذي وقع عام 2014 في منجم للفحم في ولاية مانيسا غربي تركيا، وأدى إلى 301 شخصاً..

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