زلزالان متتاليان يضربان السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزالان الثلاثاء، سواحل ولاية إزميرغربي تركيا والمطلة على بحر إيجة، الأول بقوة 4.1 درجات والثاني شدته 4 على مقياس ريختر.

وأفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، أن الزلزال الأول وقع قبالة سواحل قضاء كوش أداسي بحلول الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي على عمق 6.33 كم تحت سطح الأرض.

وأفادت أن الزلزال الثاني وقع قبالة كوش أداسي بحلول الساعة 13.29 على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزتين.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.