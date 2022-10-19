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أردوغان يحيي ذكرى وفاة مؤسس "بايكار" التركية الرائدة في صناعة المسيرات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.10.2022 10:01
آخر تحديث في 19.10.2022 10:09
لعب أوزدمير بيرقدار، دوراً رائداً في تطوير الطائرات بدون طيار المحلية بيرقدار من خلال مسيرته التي استمرت 72 عاما. أوزدمير بيرقدار مع ابنه سلجوق بيرقدار الذي يدير الشركة حالياً أرشيفية- وكالة الأناضول لعب أوزدمير بيرقدار، دوراً رائداً في تطوير الطائرات بدون طيار المحلية "بيرقدار" من خلال مسيرته التي استمرت 72 عاما. أوزدمير بيرقدار مع ابنه سلجوق بيرقدار الذي يدير الشركة حالياً (أرشيفية- وكالة الأناضول)

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى السنوية الثانية لوفاة مؤسس شركة "بايكار" التركية أوزدمير بيرقدار، الرائدة في صناعة المسيرات المحلية "بيرقدار".

ونشر أردوغان عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء: "استذكر بالرحمة والحسرة أوزدمير بيرقدار الذي سخر حياته لنمو وتطور بلدنا، في الذكرى السنوية لوفاته".

وأكد الرئيس التركي أن أوزدمير "له إسهامات كبيرة للغاية خاصة في احتلالنا مكانة بين المنتجين البارزين في العالم في مجال الصناعات الدفاعية".

تخرج بيرقدار من قسم هندسة الميكانيك بجامعة إسطنبول التقنية عام 1972، ثم أكمل درجة الماجستير في محركات الاحتراق الداخلي.

ولعب دوراً رائداً في تطوير تقنية المركبات الجوية المسيرة محلية الصنع، حيث عمل على تصميم وتطوير المنتجات التركية المحلية مثل المسيرة "بيرقدار تي بي 2" والمسيرة المقاتلة "بيرقدار آقنجي".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قلّد بيرقدار وسام "قره باغ" لمساهمته في تحرير الإقليم من أرمينيا.

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