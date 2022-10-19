تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إنها حيّدت 3 عناصر من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان أن أحد الإرهابيين جرى تحييده في جبال قنديل، والاثنين الآخرين في منطقة عملية "المخلب 1-2".

وشدد البيان على أن القوات المسلحة التركية تواصل مكافحة الإرهابيين بحزم وفاعلية.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة شمالي العراق.

وأطلقت العملية الأولى من سلسلة "المخلب" في 27 مايو/ أيار 2019، وتم خلالها تدمير مغارات وأوكار الإرهابيين في منطقة هاكورك شمال العراق.

وفي إطار عملية "المخلب1" تم إنزال قوات خاصة إلى المنطقة المستهدفة بعد قصفها بالمدفعية التابعة للقوات البرية والطائرات التابعة للقوات الجوية، وبعد السيطرة على أهداف محددة، تم توسيع نطاق العملية وإطلاق "المخلب 2" التي أسفرت عن تحييد 102 إرهابيا، فيما أدت "المخلب1" إلى مقتل 126.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.