خفر السواحل التركي ينقذ 32 مهاجراً قبالة سواحل بودروم

أعلنت السلطات التركية، الخميس، إنقاذ 32 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل بودروم بولاية موغلا.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان، إنها تلقت بلاغاً بوجود مجموعة مهاجرين قبالة سواحل بودروم.

وأضافت أن فرقها أنقذت 32 مهاجراً كانوا عالقين على متن قارب، دفعته فرق السواحل اليونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن المهاجرين جرى تسليمهم إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

والثلاثاء، أنقذت فرق خفر السواحل التركي 47 مهاجراً غير نظامي، أعادتهم اليونان قسراً للمياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل أيدن غربي تركيا.