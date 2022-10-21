ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات إحصائية رسمية اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك ارتفع بنسبة 5.3 بالمئة إلى 76.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مواصلا انتعاشه بعد انخفاضه لمستوى قياسي بلغ 63.4 في يونيو/حزيران بالرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وظهر التحسن الأكبر في الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر، الذي ارتفع 8.4 بالمئة عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل انتعاش قصير الأمد. وعانت الثقة هبوطا آخر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر/كانون الأول التي أدت إلى دوامة تضخمية.