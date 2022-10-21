الاستخبارات التركية تجلب قياديا في تنظيم "بي كي كي" من العراق

أعلنت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي جلب الإرهابي برهان بيتشاك، ما يُسمى "قائد فريق اغتيالات" من تنظيم "بي كي كي" في منطقة سنجار شمالي العراق.

وقالت المصادر، الاثنين، إن الإرهابي بيتشاك الملقب بـ"جانشير لاشير"، أحضر إلى تركيا بعملية لجهاز الاستخبارات التركي.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي اتجه من قضاء ليجا بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، إلى سوريا عام 2015 وانضم إلى صفوف "واي بي جي"، الذراع السوري للتنظيم، وتلقى تدريبات هناك.

وكان بيتشاك ضمن ما يسمى "كتيبة العمليات" التي شكلها التنظيم، ضد عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا عام 2019 شمالي سوريا، وكان يتواجد في منطقة الطبقة في محافظة الرقة بسوريا بين عامي 2019 و2020، بحسب المصادر.

وفي أواخر 2020 تلقى تدريبات في مجال الاغتيالات فيما يسمى بـ"الأكاديمية" التابعة للتنظيم في صرين بمنطقة عين العرب بريف حلب، وتم تكليفه من التنظيم بالعمل ضمن وحدة الاغتيالات.

وتوجه بيتشاك، بعد ذلك، إلى العراق ليشغل ما يسمى "قائد" فريق الاغتيالات التابع للتنظيم في منطقة سنجار، التابعة لمدينة الموصل، قبل أن يتمكن جهاز الاستخبارات التركي من جلبه إلى تركيا.