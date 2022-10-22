تركيا تحقق نجاحاً في دراسات اللقاحات المحلية

تقطع تركيا أشواطاً متقدمة ومتسارعة في طريق تطوير لقاح محلي ضد المتحورات BA.4 و BA.5 من فيروسات دلتا وأوميكرون في أول معهد للقاحات في تركيا في جامعة "حجي تبيه" في أنقرة.

وأكمل معهد اللقاحات بجامعة "حجي تبيه" وهو أول معهد للقاحات في تركيا، الدراسات ما قبل السريرية على لقاح يعتمد على "الببتيد الصناعي" والذي يمكن تكييفه بسهولة مع المتغيرات الجديدة من كوفيد-19.

وحول الخطوات الهامة التي قطعها المعهد قالت الدكتورة سمرا أيدين عضو هيئة التدريس في المعهد: "نقوم بتقييم فعالية اللقاح ضد متغيرات BA.4 و BA.5 ونأمل أن ننتقل إلى المرحلة السريرية قريباً. وتسعى هذه الدراسات إلى إعادة تأسيس ثقافة إنتاج اللقاح والبنية التحتية في بلادنا".

وينفذ المعهد الذي تأسس عام 2018 لتطوير وإنتاج اللقاحات المحلية وتحديد سياسات اللقاحات في الدولة، جميع المراحل من التطوير إلى إنتاج اللقاحات المحلية في 5 وحدات منفصلة، مستخدماً أجهزة عالية المستوى إضافةً إلى توليه مهمة تدريب العلماء على المشاركة في إنتاج اللقاحات.

وخلال تقديم معلومات حول الدراسات، أوضحت الدكتورة أيدين أن المعهد الذي تم إنشاؤه بناءً على طلب هيئة التعليم العالي في تركيا، يضطلع أيضاً بمهمة زيادة الوعي حول اللقاحات وتثقيف العلماء الذين تحتاجهم الدولة.

مشيرةً إلى أهمية مجاراة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا "لقد انتهت أيضاً استعداداتنا للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في دراسات اللقاح". وأضافت أن المعهد سيقدم برامج الماجستير والدكتوراه في دراسات اللقاحات، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن القبول في يناير/كانون الثاني 2023. وأكدت أنهم يخططون للتحقيقات التجريبية اللازمة وتوظيف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين.

ويُجري المعهد دراسات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا ورئاسة المعاهد الصحية التركية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية. وقالت الدكتورة أيدين إنها تعتقد أن العديد من المشاريع الناجحة ستظهر في المستقبل القريب فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

وذكّرت أنه مع تفشي وباء كوفيد-19، بدأت الدراسات على لقاح الببتيد الصناعي في المعهد وسُجلت نتائج إيجابية للقاح من التجارب على الحيوانات، والتي تم تطويرها لأول مرة على متغير ووهان.

وقالت: "الآن، نحن نطور نفس الدراسة لتشمل متغيرات أخرى. وبعبارة أخرى، نقوم بتقييم فعالية اللقاح ضد متغيرات دلتا BA.4 ، BA.5 وأوميكرون. وتجري حالياً دراسة التركيبات التي طورناها لهذه المتغيرات على حيوانات التجارب حيث تدخل الدراسات ما قبل السريرية في طور الانتهاء. ونأمل أن ندخل المرحلة السريرية قريباً. وحتى الآن نتائجنا إيجابية للغاية إذ حققنا تكوين الأجسام المضادة في تركيباتنا حوالي 3 مرات مقارنة بالمجموعة الضابطة".

وتجدر الإشارة إلى أن لقاحات الببتيد التي يسهل تكيفها مع المتغيرات الجديدة، تُعرَّف على أنها "لقاحات تم تطويرها لخلق مناعة ضد مسببات الأمراض المحددة وتحاكي اصطناعياً جزءاً معيناً من البروتين الذي يمتلكه العامل الممرض".

وأوضحت أيدين أن جميع لقاحات كوفيد-19 المتوفرة يتم إنتاجها وفقاً لمتغير ووهان الأول، وأن فعالية هذه اللقاحات قد انخفضت قليلاً بسبب ظهور العديد من المتغيرات "لقد مكنت هذه الدراسات أيضاً من استئناف إنتاج اللقاح في تركيا حيث يتم تشكيل ثقافة إنتاج اللقاح والبنى التحتية ذات الصلة في بلدنا. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون دراسات اللقاح لدينا مفيدة جداً في مكافحة العدوى المستمرة. وقد تم زيادة الوعي الجاد حول إنتاج اللقاح في بلدنا. ونأمل من خلال ذلك الانتقال إلى فترة يتم فيها إنتاج جميع لقاحات الأطفال في بلدنا ويشارك شبابنا بنشاط في البحث والتطوير في اللقاحات ودراسات الإنتاج".