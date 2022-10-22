ضبط 3 إرهابيين هاجموا مدرعة شرطة في هكاري جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" هاجموا عربة مدرعة للشرطة في قضاء "يوكسك أوفا" بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن الإرهابيين أطلقوا النار على عربة للشرطة بينما كانت تقوم بدورية، ليلة أمس، في يوكسك أوفا، ولاذوا بالفرار.

ولفتت إلى أن الإرهابيين اختبأوا في أحد المباني بمنطقة "يني محلة"، ورفضوا الاستسلام لقوات الأمن التي طوقت المكان، وحاولوا الهروب، لكن فرق الأمن تمكنت من القاء القبض عليهم، وكان بحوزتهم بندقية ومسدسا، كما تم العثور على مسدس وذخائر في منازل الموقوفين.