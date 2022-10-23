أردوغان يلتقي الأمهات المعتصمات في ديار بكر ضد "بي كي كي"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمهات المعتصمات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" المتهم بدعم الإرهاب في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا، وذلك على هامش زيارته، الأحد، إلى الولاية، للمشاركة في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية.

وتبادل الرئيس أردوغان الأحاديث مع الأمهات المشاركات في الاعتصام بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ومسؤولين آخرين.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2019، تعتصم الأمهات أمام مقر الحزب للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين من قبل تنظيم "بي كي كي (PKK)" الإرهابي.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب أردوغان وشخصيات بارزة أخرى من مجالات مختلفة عن دعم الأسر المشاركة في الاعتصام ضد التنظيم الإرهابي.

و"بي كي كي (PKK)" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجماته ضدها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن "سجن ديار بكر"، سيتحول إلى صرح ثقافي وفني، في كلمة ألقاها صباح الأحد، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية في الولاية.