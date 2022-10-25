"تيكا" التركية تقدم معدات لجمعية الخطاطين في كابل

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، معدات لجمعية الخطاطين بالعاصمة الأفغانية كابل، لاستخدامها في فصول تعليم الرسم والخط والجداريات.

وأكد منسق "تيكا" في كابل زهدي جال، خلال مراسم التسليم التي أقيمت في مقر الجمعية، أن الوكالة كانت وما زالت تدعم الشعب الأفغاني.

وأضاف جال، بحسب وكالة الأناضول، أن المواد المقدمة ستساعد الفصول الدراسية في تلبية احتياجات المتدربين والشعب الأفغاني.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الخطاطين الأفغان عارف غزنوي، أن المساعدات سيتم توزيعها على 250 متدرباً وستلبي الاحتياجات لمدة 3 أشهر.

وشكر غزنوي "تيكا" على دعمها للجمعية، مشيراً أنهم سيفتحون معرضا في تركيا في وقت لاحق.