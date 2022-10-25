ضبط 134 مهاجراً غير نظامي غربي تركيا

أعلنت السلطات التركية ضبط 134 مهاجراً غير نظامي، في ولايتي إزمير وأيدين غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن ولاية إزمير، الثلاثاء، أن السلطات تلقت بلاغاً بوجود مجموعة مهاجرين غير النظاميين بحي زيتين إيلي.

وأشارت أن قوات حرس الحدود نفذت عملية ضبطت خلالها 107 مهاجرين غير نظاميين كانوا يستعدون لعبور الحدود بطرق غير قانونية.

كما ضبطت قوات حرس الحدود خلال العملية ذاتها، 11 متهماً بالضلوع في محاولة تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين إلى مركز الترحيل في الولاية.

وفي ولاية أيدين غربي تركيا، ضبطت السلطات 27 مهاجراً غير نظامي خلال محاولتهم عبور الحدود إلى الخارج بطرق غير قانونية.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات خفر السواحل التركي ضبطت المهاجرين الـ 17 قبالة سواحل قضاء قوش أداسي، وتمت إحالة المهاجرين إلى مقر إدارة الهجرة في الولاية لاستكمال إجراءاتهم القانونية.