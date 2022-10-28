السيارة التركية "توغ" سيتم تسويقها بستة ألوان تعكس روح تركيا

أعلنت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية "توغ" TOGG أنه سيتم تسويق السيارة بستة ألوان.

وذكرت "توغ" في بيان أن السيارة التركية الكهربائية الذكية ستعرض بالأسواق في الربع الأول من 2023.

وأوضح البيان أن العملاء لديهم حرية الاختيار بين 6 ألوان للفئة "C SUV" تحمل جميعها اسم "ألوان تركيا" كناية لألوان مناطق ورموز في البلاد.

وأشار إلى أن الأزرق هو اللون الأول، ويحمل اسم "غمليك"، كناية للمياه الزرقاء الواقعة تحت ظلال أشجار الزيتون في منطقة غمليك بولاية بورصة حيث يقع مصنع السيارة "توغ".

وأضاف أن الأحمر هو اللون الثاني، ويحمل اسم "الأناضول"، كناية للون الود والعاطفة لأراضي منطقة الأناضول.

ولفت إلى أن الأسود هو اللون الثالث، ويحمل اسم "حجر الكهرمان الأسود"، كناية للون الأسود اللامع والهيكل المتين.

أما اللون الرابع فهو الرمادي، ويحمل اسم "قولا"، كناية لمنطقة قولا المشهورة ببنيتها الطبيعية وصخورها ووديانها الرمادية بمنطقة إيجة غربي البلاد.

واللون الخامس هو البيج الرملي، ويحمل اسم "كبادوكيا"، كناية للون الأرض والمواقع الأثرية بما فيها مداخن الجنيات في منطقة كبادوكيا السياحية الأثرية وسط تركيا.

واللون السادس والأخير هو الأبيض، ويحمل اسم "باموق قلعة"، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي البلاد.

وسيفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، غدا السبت، مصنع إنتاج السيارة الكهربائية المحلية "توغ/ TOGG"، في منطقة غمليك بولاية بورصة (غرب)، تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1923.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة.