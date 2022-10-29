المدن التركية تحتفل بعيد الجمهورية الـ99

احتفلت المدن في تركيا اليوم السبت، بالذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات، في ساحات المدن، تخللتها عروض مختلفة، فيما اصطحب الأهالي أطفالهم لمتابعتها.

وعمت أجواء الاحتفالات في ساحة الجمهورية في مدينة سيواس، وقدم خلاله عناصر من الدرك عرضا ملفتا للأنظار.

وفي مدينة دنيزلي قدمت القوات الخاصة عرضا لافتا في شارع "غازي مصطفى كمال"، احتفالاً بعيد الجمهورية.

وأقيمت فعالية احتفالية في ساحة الجمهورية بمدينة نيغدة، قدم خلالها الطلاب عروض رقص شعبية.

فيما رددت جوقة المهتران، الجوقة الموسيقية العسكرية العثمانية التابعة لبلدية نيغدة، الأناشيد.

كما أقيمت احتفالات مماثلة في كافة الولايات التركية بمناسبة عيد الجمهورية.

وفي إسطنبول قدم فريق "النجوم التركية" التابع للقوات المسلحة الجوية استعراضا ملفتا للأنظار في سمائها.

وفي وقت سابق، السبت، زار الرئيس رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.