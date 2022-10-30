"أتراك نوغاي" يستنجدون بالرئيس التركي

وجهت جمعية "أتراك نوغاي" للثقافة والتضامن، نداء استغاثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمطالبة بمساعدة أتراك نوغاي الذين ساءت أوضاعهم بسبب الحرب في أوكرانيا، سواء ممن لا زالوا في روسيا أو ممن جاءوا إلى تركيا.

واضطر العديد من "أتراك نوغاي" للقدوم إلى تركيا هرباً من التجنيد الإجباري الروسي.

وعقدت الجمعية التي تتخذ من العاصمة التركية، أنقرة مقراً لها، في ولاية قونية وسط تركيا، اجتماعاً ضم ممثلين عن 15 جمعية تهتم بشؤون "أتراك نوغاي" داخل وخارج تركيا.

وقال رئيس الجمعية عمر آق ترك، في كلمة له خلال الاجتماع، إن هناك ما يقارب 4.5 ملايين من أتراك نوغاي، ينتشرون في 40 مدينة تركية.

وأضاف أنهم أرسلوا باسم جمعيتهم، رسالة استغاثة للرئيس التركي، يطالبون فيها بمد يد العون لأبناء جلدتهم سواء ممن لا زالوا في روسيا أو ممن جاءوا إلى تركيا.

وأوضح "آق ترك" أن هناك العديد من أتراك نوغاي ممن اضطروا للقدوم إلى تركيا هرباً من التجنيد الإجباري الروسي، فيما هناك أعداد كبيرة أيضاً تريد المجيء إلى تركيا.

وأفاد بأن أتراك نوغاي يطالبون تركيا بمنحهم حق التعليم والإقامة على أراضيها.

يُذكر أن أتراك نوغاي ينتشرون على شكل أقليات في جنوبي روسيا وعدد من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهم ينحدرون من قبائل تركية قديمة.