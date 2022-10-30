العثور على قبور وأوانٍ أثرية تعود للحضارة "الموكيانية" في إزمير

عثر علماء آثار على قبور وأوانٍ أثرية في ولاية إزمير غربي تركيا، يعتقد أن عمرها يتجاوز 3 آلاف و400 عام، وأن تاريخها يعود إلى الحضارة الموكيانية.

وجاء العثور عليها خلال عمليات التنقيب التي يجريها عدد من العلماء والخبراء في تل "يشيل أوفا" الأثري الواقع بمنطقة بورنوفا في إزمير، تحت إشراف الأستاذ المساعد بجامعة إيجة ظفر درين.

وقال درين، في تصريحات صحفية الأحد، إن فريق التنقيب عثر على قبور وأوانٍ أثرية هامة تعود إلى الحضارة الموكيانية في موقع تل ياسّي التابع ليشيل أوفا.

وموقع القبور استخدم قبل 5 آلاف عام، وقد صادف فريق التنقيب بشكل خاص مجموعة قبور تعود إلى ما قبل 3 آلاف و400 عام من اليوم، بحسب درين.

وأشار الأكاديمي التركي أن التوقعات تشير إلى أن القبور تعود إلى تجار من الحضارة الموكيانية التي كانت سائدة في جزر بحر إيجة واليونان والبحر المتوسط.