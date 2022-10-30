القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

العثور على قبور وأوانٍ أثرية تعود للحضارة "الموكيانية" في إزمير

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 30.10.2022 23:14
آخر تحديث في 30.10.2022 23:15
قبور وأوانٍ أثرية عثر عليها في ولاية إزمير غربي تركيا يعتقد أن عمرها يتجاوز 3 آلاف و400 عام الأناضول قبور وأوانٍ أثرية عثر عليها في ولاية إزمير غربي تركيا يعتقد أن عمرها يتجاوز 3 آلاف و400 عام (الأناضول)

عثر علماء آثار على قبور وأوانٍ أثرية في ولاية إزمير غربي تركيا، يعتقد أن عمرها يتجاوز 3 آلاف و400 عام، وأن تاريخها يعود إلى الحضارة الموكيانية.

وجاء العثور عليها خلال عمليات التنقيب التي يجريها عدد من العلماء والخبراء في تل "يشيل أوفا" الأثري الواقع بمنطقة بورنوفا في إزمير، تحت إشراف الأستاذ المساعد بجامعة إيجة ظفر درين.

وقال درين، في تصريحات صحفية الأحد، إن فريق التنقيب عثر على قبور وأوانٍ أثرية هامة تعود إلى الحضارة الموكيانية في موقع تل ياسّي التابع ليشيل أوفا.

وموقع القبور استخدم قبل 5 آلاف عام، وقد صادف فريق التنقيب بشكل خاص مجموعة قبور تعود إلى ما قبل 3 آلاف و400 عام من اليوم، بحسب درين.

وأشار الأكاديمي التركي أن التوقعات تشير إلى أن القبور تعود إلى تجار من الحضارة الموكيانية التي كانت سائدة في جزر بحر إيجة واليونان والبحر المتوسط.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق وجهت جمعية "أتراك نوغاي" للثقافة والتضامن، نداء استغاثة للرئيس التركي...
مختارات