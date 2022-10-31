خفر السواحل التركي ينقذ 177 مهاجراً صدتهم اليونان

أعلن خفر السواحل التركي إنقاذ 177 مهاجراً غير نظامي دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة شواطئ ولايتي باليكسير وجناق قلعة.

وذكرت وكالة الأناضول، الاثنين، أن فرق خفر السواحل تلقت معلومات بوجود 3 قوارب مطاطية تقل مهاجرين قبالة شواطئ قضاء أيفاليك في ولاية باليكسير.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل أنقذت 135 مهاجراً وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.

كما أنقذ خفر السواحل التركي اليوم أيضاً، 42 مهاجراً دفعتهم اليونان باتجاه المياه التركية، قبالة سواحل منطقة أيفاجيك بولاية جناق قلعة.

وذكرت مصادر أمنية أنها تلقت بلاغاً بوجود قارب مطاطي قبالة سواحل أيفالك، وعلى متنها 42 مهاجراً أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

وأوضحت أن الفرق التركية أنقذت المهاجرين الـ 42، ونقلوا إلى مركز ترحيل الأجانب في أيفاجيك.