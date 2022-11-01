لأول مرة.. تركيا تطلق تدريبات لأنظمة الإنذار للزلازل على مستوى البلاد

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن تركيا ستطلق لأول مرة تدريبات على مستوى البلاد قاطبة لأنظمة الإنذار ضد الزلازل في وقت واحد في 81 ولاية.

وقال صويلو، اليوم الثلاثاء مخاطبا ورشة عمل اتصالات الكوارث في العاصمة أنقرة، إن التدريبات ستجرى في الساعة 6:57 مساء، في الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو التاريخ نفسه الذي ضرب فيه زلزال بقوة 7.2 ولاية دوزجة عام 1999 وقتل فيه مئات الأشخاص. وقال الوزير إن الإعلانات ستصدر عن طريق محطات التلفزيون والإذاعة في جميع أنحاء البلاد عبر تحذير آلي من الكوارث.

وأشار صويلو إلى أنه سيكون تدريبًا بسيطًا للملايين، ويتضمن ثلاث قواعد أساسية للتصرف لحظة وقوع الزلزال: الاستلقاء، اتخاذ ساتر والانتظار. وقال صويلو إن رسالة التدريب على الزلازل ستُرسل من خلال نظام تحذير مركزي وستكون متاحة "في غضون دقائق قليلة من وقت إرسالها".

وتتعرض تركيا، لا سيما المدن الكبرى في الغرب، لخطر الزلازل المستمر لوقوعها على عدد من خطوط الصدع. وبالتالي، التأهب للكوارث أمر حيوي للبلد، الذي شهد إصلاحًا شاملًا للخطط لمواجهة الكوارث المستقبلية.

تعمل السلطات على نظام إنذار مبكر على الصعيد الوطني ضد الكوارث.

في الآونة الأخيرة، أرسلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) تحذيرات لمستخدمي الهواتف المحمولة في منطقتي مرمرة والبحر الأسود ضد الأخطار المحتملة قبل هطول الأمطار الغزيرة.