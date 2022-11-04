تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إنها حيدت 5 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي (YPG)"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي (PKK)"، في شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قواتها حيّدت 5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي" إثر استهدافهم منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وجددت الوزارة، التأكيد على أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها في مكافحة الإرهاب والإرهابيين.

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.