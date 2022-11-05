السلطات التركية تغلق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب الضباب

أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق جناق قلعة "الدردنيل" أمام السفن العابرة في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف، مع استمرار خدمات العبارات المحلية بشكل جزئي.

وتسبب الضباب الذي زاد تأثيره في المضيق عند منتصف الليل واستمر إلى صباح السبت، في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت إدارة خدمات مرور السفن في المضيق، إن قباطنة السفن القادمة من الشمال والجنوب تم تحذيرهم عن طريق الراديو وأن المضيق مغلق أمام سفن الترانزيت بالاتجاهين.

كما أوقفت السلطات التركية خدمات العبارات، بشكل جزئي، بين منطقتي لابسكي وغاليبولي بالولاية بسبب الضباب.