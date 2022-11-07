ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي شمالي العراق إلى اثنين

ارتفع عدد شهداء الجيش التركي، الأحد، شمالي العراق إلى اثنين، بعد وفاة أحد الجرحى متأثراً بإصابته إثر إطلاق إرهابيي "بي كي كي" النيران على قاعدة عسكرية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن إرهابيي تنظيم "بي كي كي" أطلقوا النيران، في وقت سابق من الأحد، على قاعدة عسكرية للجيش التركي، شمالي العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين خلال الهجوم الإرهابي المذكور، ليرتفع عدد الشهداء لاحقاً إلى اثنين عقب وفاة أحد الجرحى في المستشفى.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، سائلة الله الرحمة للفقيد والشفاء العاجل للمصابين.