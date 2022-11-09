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ضبط لوح ذهبي أثري في موغلا جنوب غربي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
موغلا
نشر في 09.11.2022 10:07
فرق الدرك التركية تضبط لوحاً ذهبياً أثرياً يزن 560 غراماً، يعتقد أنه يعود للعهد الهلنستي، إضافة إلى كمية من المخدرات في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا الأناضول فرق الدرك التركية تضبط لوحاً ذهبياً أثرياً يزن 560 غراماً، يعتقد أنه يعود للعهد الهلنستي، إضافة إلى كمية من المخدرات في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا (الأناضول)

ضبطت فرق الدرك التركية، الثلاثاء، لوحاً ذهبياً أثرياً يزن 560 غراماً في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، أثناء محاولة لبيعه.

وذكرت وكالة الأناضول، أن فرق الدرك تلقت معلومات بقدوم 3 أشخاص من خارج الولاية إلى قضاء ميلاس في موغلا لبيع قطعة أثرية.

ولدى توقيف السيارة التي يستقلها الأشخاص المشتبه بهم عند مدخل ميلاس وتفتيشها عثرت الفرق على لوح ذهبي يزن 560 غراماً، ويعتقد أنه يعود للعهد الهلنستي، فضلاً عن ضبط كمية من المخدرات، بحسب الوكالة.

وجرى توقيف الأشخاص الثلاثة وإحالتهم إلى مخفر للدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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