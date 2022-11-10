الرئيس التركي وكبار المسؤولين يحيون ذكرى وفاة أتاتورك

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار مسؤولي الدولة، صباح الخميس، في مراسم أقيمت بضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بمناسبة الذكرى الـ 84 لرحيله.

وانطلقت المراسم بسير موكب المشاركين برئاسة أردوغان من "طريق الأسد" الموجود في مجمع الضريح بالعاصمة التركية أنقرة.

وضم الموكب أيضاً رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي، وأعضاء الحكومة، فضلاً عن زعماء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، و"الحركة القومية" دولت باهتشلي، و"إيي" ميرال أقشنر.

كما ضم الموكب رؤساء الأجهزة القضائية العليا وقادة القوات في الجيش التركي وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولين آخرين في الدولة.

وأمام ضريح أتاتورك وقف المشاركون دقيقة صمت في تمام الساعة 09:05 (06:05 ت.غ)، وهو توقيت وفاة المؤسس.

وكتب الرئيس التركي على الدفتر الخاص بالضريح عبارات أكد فيها على جهود حكومته في إعداد الجمهورية للمستقبل بقوة أكبر عبر رؤية "عصر تركيا" التي أطلقها مؤخراً.

وتعهد أردوغان بمواصلة مسيرته وكفاحه حتى تحقيق جميع الأهداف المنشودة.

وتحيي تركيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية (عام 1938)، عبر مراسم تقام في جميع الولايات.