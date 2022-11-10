"تيكا" التركية تقدم مساعدات لمتضرري السيول بالسودان

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات للمزارعين المتضررين من السيول في ولاية الجزيرة السودانية.

وقامت "تيكا" بتأمين بذور ومعدات زراعية للفلاحين المتضررين من السيول في المنطقة التي غمرت المياه أراضيها، ما أدى لفقدان المحاصيل الزراعية.

وقدمت الوكالة لـ1200 مزارعاً بينهم عدد كبير من الفلاحات، وبذور خضروات وفواكه للمزارعين مثل الطماطم والذرة والبصل والحمص، فضلا عن مضخات للمياه وآلات زراعية مثل المعاول.

وأعرب والي الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، عن بالغ شكره لتركيا ووكالة تيكا لدعمهما عملية التنمية في السودان.

وأضاف والي الجزيرة أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع تركيا في شتى المجالات وخاصة الزراعة وتربية الحيوان والتجارة.

بدورها، قالت منسقة مكتب تيكا في الخرطوم، فوليا أصلان، إنهم يهدفون من خلال المساعدات لضمان موسم زراعي مثمر للفلاحين وتعويض خسارتهم للموسم الحالي.

وأعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 226 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو/حزيران الفائت.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات على خلفية السيول والأمطار الغزيرة وهي: نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا.

واجتاحت السيول في ولاية الجزيرة أكثر من 50 قرية مخلفة دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات، وسط تزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي والبيئي.

وقد غمرت السيول قرى بأكملها وأغلقت الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية وأُوقفت الإمدادات الغذائية التي تأتي من المدن الكبيرة.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.