عواصم العالم التركي تحيي ذكرى وفاة أتاتورك الـ84

قامت عواصم العالم التركي، الخميس، بإحياء الذكرى الـ84 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأقيمت مراسم إحياء الذكرى صباحاً في أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان.

وأحيت العاصمة الأذربيجانية باكو، ذكرى وفاة أتاتورك وأقيمت بهذه المناسبة مراسم أمام ضريح نصب أتاتورك التذكاري، شارك فيها سفير أنقرة جاهد باغجي، وممثل جمهورية قبرص التركية أفق تورغانار، وممثلون عن مؤسسات ومنظمات تركية.

وشهدت مدينة شوشة بإقليم قره باغ الأذربيجاني إقامة مراسم إحياء ذكرى وفاة أتاتورك.

وأقامت سفارة أنقرة في كازاخستان، مراسم إحياء الذكرى بمشاركة السفير أفق أكيجي وممثلين عن المؤسسات والمنظمات التركية هناك.

كما شهدت بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، إقامة مراسم في حديقة أتاتورك، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح مؤسس الجمهورية.

وشارك في مراسم الإحياء في بيشكك، سفير أنقرة أحمد صديق دوغان، وممثل جمهورية قبرص التركية محمد داولجو، وثلة من ممثلي المؤسسات والمنظمات التركية في قيرغيزستان.

كما شهدت تركمانستان مراسم مشابهة، شارك فيها سفير أنقرة توغان أورال، ونائب وزير الخارجية التركمانستاني ويبا حاجييف، وممثلون عن مؤسسات تركمانستانية، إضافة إلى الطلاب.

وتحيي تركيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية عام 1938، عبر مراسم متنوعة.

ويعلن الأتراك الحداد على مؤسس دولتهم بأسلوبهم الخاص، وتتوقف الحياة اليومية عند الساعة 9.05 صباحاً بالتوقيت المحلي في ذكرى وفاة أتاتورك من كل عام، وتنطلق صفارات الإنذار في الوقت ذاته وهو الوقت الذي توفي فيه أتاتورك عن عمر ناهز 57 عاماً.