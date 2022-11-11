الغموض يلف قضية اختفاء سيدة أعمال تركية قبالة ساحل تاهيتي

لا يزال البحث مستمراً عن سيدة الأعمال التركية، ديليك إرتك، التي فُقدت في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أثناء سفرها على متن سفينة سياحية قبالة تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ.

وبحسب تفاصيل الحادث فإن السيدة البالغة 71 عاماً سقطت من السفينة، دون أن تتمكن السلطات من العثور على أي أثر لها.

واحتل اختفاؤها عناوين الصحف في تركيا هذا الأسبوع كونها سيدة أعمال مشهورة ومعروفة بالأوساط العامة، وأوردت الأنباء أنها كانت بصحبة صديقها السويسري وقت الاختفاء.

من جانبها قالت محامية الأسرة لوسائل الإعلام التركية إن "غوكجة أتوك" وهو نجل إرتك، سافر إلى تاهيتي واتصل بالسلطات للحصول على مزيد من المساعدة في تحديد مكانها، ولكن دون جدوى حتى الآن.

ونفت المحامية أيضاً مزاعم تقول أن إرتك التي تمتلك ماركة المجوهرات التركية الشهيرة Tiffany & Co، كانت تحمل مجوهرات ثمينة وقت اختفائها وربما قُتلت أثناء عملية سطو.

هذا وقد استجوبت السلطات المحلية صديق إرتك الذي لم يُذكر اسمه، وقالت محامية الأسرة إن كل شخص رافق إرتك مشتبه في اختفائها.

وأضافت: "تتحقق السلطات من سجل السفينة والسجلات الأخرى التي قد تساعد في التحقيق، لكننا نأمل أن يكون سقوطها من السفينة حادثاً وليس جريمة قتل".

وأفاد موقع إخباري مقره تاهيتي أن المدّعين فتحوا تحقيقاً في اختفاء سيدة الأعمال التركية، ذاكراً إن صديق إرتك أبلغ عن اختفائها بعد حوالي 18 ساعة.

فيما ثبت أن إرتك سقطت من الطابق 11 من سفينة "نرويجيان سبيريت".