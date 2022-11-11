انخفض وابحث عن ساتر ثم انتظر.. أفاد تنظم تدريباً على الزلازل في عموم تركيا

في ذكرى زلزال دوزجي الذي وقع في 12 نوفمبر 1999، يقام تمرين الانخفاض واتخاذ ساتر والانتظار في جميع أنحاء تركيا غدا في 12 نوفمبر عند الساعة 6:57 مساءً. وهي المرة الأولى في تركيا.

رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD قال إن التمرين الذي سيتم إجراؤه لأول مرة على مستوى الجمهورية، مضيفا: "لن نستخدم نظام صفارات الإنذار (لتجنب الخوف والذعر)". "وبدلاً من ذلك، سنصل إلى مواطنينا من خلال الرسائل النصية القصيرة والمساجد والمتحدثين بالبلديات والقنوات التلفزيونية والإذاعية".

وصرح سيزر أن أهداف عام 2021-2022 للتوعية بالكوارث هي تغيير الأنماط السلوكية للمشاركين في التمرينات وزيادة الوعي بالزلازل والكوارث الأخرى، وتحديث معارفهم.

وقد تلقى حوالي 56 مليون شخص تدريبات للتوعية بالكوارث في عام 2021، وتم إجراء 94 ألف تمرين في عام 2022.

وأشار سيزر إلى أن "تدريبات الزلزال والإخلاء" جرت مؤخرًا في مرافق تابعة لرئاسة الشؤون الدينية وفي مساكن الطلبة التي تديرها وزارة الشباب والرياضة.

وأرسل "إشعار تحذيري" عبر الرسائل القصيرة إلى 66.5 مليون شخص يوم الأربعاء، بخصوص التمرين يوم 12 نوفمبر، وسيتم تسليم هذه الرسالة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب تنبيه صوتي، كما سيتم الإعلان عنها في خطبة الجمعة وفي محطات التلفزيون والإذاعة.

وأكد سيزر أنهم أبلغوا الطلاب في المدارس ليكون الجميع مستعدون للمشاركة في التمرين.

وذكر أنه خلال التمرين، سيتم تنفيذ حركة "الانخفاض واتخاذ ساتر والانتظار" في مناطق محددة سلفًا.

ثم سيقوم "الخبراء والمدربون" بتحليل ما نفتقر إليه وما نواجهه في الممارسة بالبيانات التي تم الحصول عليها من التمرين.

وقال: "نحن سعداء للغاية في هذه المرحلة لأننا نهدف إلى خلق وعي بالكوارث في جميع أنحاء البلاد، خطوة بخطوة".

وصرح سيزر أنه في يوم التمرين، سيجتمع مسؤولون رفيعو المستوى في مقر إدارة الكوارث والطوارئ برئاسة وزير الداخلية سليمان صويلو، وستقام التدريبات في 81 مقاطعة وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأعلن أنه سيتم إنشاء بث مباشر مع جمهورية شمال قبرص التركية من دوزجي واسطنبول وازمير وكهرمان مرعش وأرضروم وأن الخبراء سيقدمون معلومات حول تمرين الزلزال قبل وأثناء وبعد وقوعه.

وتابع سيزر أن شاحنات المحاكاة المتنقلة ستكون متاحة في جميع أنحاء البلاد وأن مرافق التدريب في اسطنبول وبورصة ستبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم.

هذا وقد تطوع حوالي 593000 شخص للمشاركة في التدريبات.

ضمن نطاق التمرين، يجب على المشاركين البحث عن ملجأ بجوار أو تحت جسم صلب في مكان يعتبر آمنًا عند سماع رسالة التنبيه.