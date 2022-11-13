أردوغان: المتورطون في تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول سينالون العقاب اللازم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في انفجار شارع الاستقلال في حي تقسيم بإسطنبول، مترحماً على أرواح المتوفين ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي، الأحد، قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين : "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأكد أن المتورطين في تفجير شارع الاستقلال بحي تقسيم في إسطنبول، سينالون العقاب اللازم.

وأردف : "أترحم على إخواننا الذين توفوا جراء التفجير في شارع الاستقلال وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد الرئيس التركي على أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها.

وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.