تركيا: تحييد 455 إرهابياً في عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ انطلاقها

أعلنت تركيا تحييد 455 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي" خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ انطلاقها منتصف أبريل/ نيسان .

وأوضحت مصادر في وزارة الدفاع التركية إلى أن قواتها دمرت 557 مغارة وملجأ للإرهابيين خلال العملية، ودمرت 1904 لغماً وعبوات ناسفة، وضبطت 1203 قطعة سلاح من أنواع مختلفة.

ومن بين الأسلحة المضبوطة صواريخ مضادة للدروع ومضادات طيران طراز "دوشكا" و"زاغروس" وبنادق قناصة وغيرها من الأسلحة.

وأشارت الوزارة إلى مصادرة 522 ألف قطعة ذخيرة، و205 أجهزة لاسلكية، و121 منظاراً بينها مناظير حرارية، و88 طنا من المستلزمات المعيشية.

وأكدت مصادر وزارة الدفاع استمرار العملية بنجاح، ومواصلة القوات التركية تدمير أوكار الإرهابيين.

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.